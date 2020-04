John Kelvin contra Magaly Medina: “Debería salir del aire. Es un peligro si tiene coronavirus”

John Kelvin arremetió contra Magaly Medina en Instagram después de que esta revelara que varios integrantes de su programa Magaly TV, la firme dieron positivo para coronavirus.

El cantante de cumbia cuestionó a la popular ‘Urraca’ por haber criticado reiteradamente a Leonard León acusándolo de exponer a las personas al contagio de la COVID-19. “Mi hermano siempre estuvo acatando las normas”, aseveró el cantante.

John Kelvin

Según John Kelvin, Magaly Medina no fue consecuente con lo que dijo al señalar que no se debe discriminar a las personas que padecen la mencionada enfermedad.

“¿ahora ella no es una irresponsable? ¿ahora a ella no se le va a atacar durante semanas? Dice que sus trabajadores tienen hijos y que los están tratando como unos apestados, me parece correcto, pero ¿y mi hermano? También tiene hijos y ella no se puso a pensar en ellos ¿verdad?”, manifestó en Instagram.

John Kelvin arremete contra Magaly Medina

“Cuando le conviene para ganar puntos de rating si atacamos y destruimos a las personas, pero cuando a ella le pasa da solo un minuto y medio de su programa para minimizar los contagios”, añadió el cumbiambero bastante indignado.

John Kelvin calificó de “doble moral” a Magaly Medina a raíz de esta situación y también resaltó que la ‘Urraca’ no debería asistir más al set de Magaly TV, la firme para evitar la propagación de la COVID-19.

“¿Acaso no hay que esperar 15 días para ver si esa señora tiene el coronavirus? Debería salir del aire o hacer la trasmisión desde su casa. Ella es un peligro si tuviera el coronavirus. Gente de doble moral que solo sabe atacar y destruir sin saber la realidad de las cosas, ahora que va a decir la ‘señora’”, sentenció el cumbiambero.