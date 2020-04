Eduardo Santamarina revela detalles de cómo tocó fondo debido a su alcoholismo

El actor mexicano, Eduardo Santamarina, recordado por protagonizar la telenovela Rubí, junto a Bárbara Mori, reveló en la televisión de su país lo difícil que fue combatir su adicción por el alcohol.

“El proceso de aceptación cuesta, es difícil porque fueron tantos años de consumo que de repente llegar y decir ‘soy esto, hice esto’, híjole, te defiendes como gato boca arriba. En mi caso uno de los fondos más fuertes fue cuando yo ya me escondía en los hoteles con prostitutas porque lo que quería era hablar, platicar, estar con alguien y ser escuchado”, contó Santamarina al programa Miembros al aire.

Sebastián Rulli, Bárbara Mori y Eduardo Santamarina en Rubí.

PUEDES VER Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina celebran 11 años de amor y se dedican tiernos mensajes

En otro momento, el intérprete recordó que constantemente pensaba en su muerte y en cómo sufrirían sus seres queridos por ello. “Recreaba la imagen y veía la cara de mi madre cuando le dijeran ‘Bueno, Doña Mary para informarle que su hijo acaba de fallecer’. Entonces el dolor tan fuerte que le iba causar a mi madre. El dolor tan fuerte que yo le iba a ocasionar obviamente a mi madre, mi hermana, a mis hermanos, a mis seres queridos. Yo decía ‘No se lo merecen’, no se lo merecen ellos y no me lo merezco yo, acabar mi vida de esa manera”, reveló.

Fue entonces, que decidió ingresar a un centro de rehabilitación en adicciones y posteriormente a un grupo de alcohólicos anónimos, para poder salir del hoyo y disfrutar de los hijos que tiene con la actriz Itatí Cantoral y con Mayrín Villanueva, última con quien está casado desde 2009 y son padres de una niña llamada Julia. “Lo mejor de Eduardo Santamarina son sus hijos, verlos nacer me causó orgullo, miedo e inseguridad, porque nadie te enseña a ser padre. Es padrísimo ese torbellino, esta cosa, esa presión en el pecho, te empiezan a entrar muchas preguntas. Esa parte no se va a acabar hasta que yo siga vivo”, manifestó.