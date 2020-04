Andrés Wiese volvió a recomendar una nueva receta en Instagram. En esta ocasión, hizo el postre crocante de manzana y caramelo. El actor colocó fotos del platillo; sin embargo, lo que sorprendió en la publicación fue la reacción de sus seguidores.

Hace unas semanas, el actor denunció ser víctima de acoso a través de las redes sociales. Se mantuvo callado desde hace muchos años, pero los comentarios subidos de tono en sus últimas publicaciones sobrepasaron sus límites.

Andrés Wiese pidió que de igual manera como se lucha por la no violencia contra la mujer, los hombres también son víctimas. “Leer comentarios así no me hace sentir (ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros", expresó en ese entonces.

Sin embargo, todo parece haber cambiado. En la publicación de su reciente receta, los usuarios hicieron comentarios respetuosos, algunos recordaron la denuncia por acoso y pidieron a los demás no excederse.

Andrés Wiese comparte nueva receta y comentarios de usuarios sorprenden. Captura: Instagram

“Con todo respeto, qué guapo”. “Qué rico se ve y el postre también, con todo respeto”. “Qué buena y rica receta, con todo respeto”, son algunos de los comentarios.

“Sean decentes con sus comentarios por favor". "Aparte de ser un buen actor también tienes arte en tus manos”, se lee en otros mensajes de los cibernautas.