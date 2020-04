Alondra García Miró confiesa los motivos que tuvo para alejarse de las pantallas peruanas

La actriz Alondra García Miró detalló las prioridades que tiene en su vida: una de ellas es su relación con Paolo Guerrero; y, la otra, su nueva faceta como empresaria.

“Me encantaría, pero también me gusta la faceta de empresaria. Tengo negocios que requieren de mucha atención y tiempo, entonces es muy difícil poder actuar ahora. Pero dependiendo del momento en que esté mi vida, me encantaría volver a actuar”, sostuvo.

La modelo debutó recientemente en la novela Te volveré a encontrar, donde compartió roles con Nicola Porcella, George Serbi, Pablo Heredia, Denisse Dibós, Alessandra Fuller, César Ritter, entre otros reconocidos actores.

Alondra García Miró en estreno de Te volveré a encontrar

Recordemos que el futbolista confesó que no estaba de acuerdo con que la ‘Ojiverde’ realice escenas de besos durante la grabación de la novela. “No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de besos, ahorita yo no tendría que estar con ella. Yo no podría soportarlo”, fueron las polémicas declaraciones del ‘Depredador’.

Alondra García Miró. Foto: Instagram

Dicho comentario generó una fuerte reacción en la conductora Magaly Medina, quien se mostró en contra de la opinión del integrante de la selección peruana, tildándolo de machista.

“Pareciera que las mujeres que están a su lado tienen que pasar una serie de pruebas, procesos, a ver si las oficializan y las llevan al altar. Para un machista siempre tiene que haber alguien con alma de geisha, definitivamente Alondra no se quiere mucho, no se valora tanto. En la novela que ella estelariza no van a haber escenas de besos, en una novela siempre la heroína y el galán se besan siempre”, sostuvo la periodista.

Por otro lado, Alondra García Miró estuvo en el ojo del productor Miguel Zuluaga, para formar parte del elenco de Princesas, telenovela también producida por ProTV, pero ella prefirió renunciar y enfocarse en su restaurante vegano.