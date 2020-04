Alex Lora: “Es triste que la gente se desahogue con los médicos”

Alex Lora, líder de la banda de rock mexicana El Tri, interpretó a capela un tema en el que destaca la sublime labor que realizan los médicos en la lucha contra el Covid-19. ″Se necesita valor pa’ trabajar en un hospital, hay que tener el corazón bien puesto (…) hay que luchar contra la pandemia y contra la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestra vidas y nunca nos van a dejar morir (…) jamás se van a rendir”, cantó Lora en una entrevista telefónica para M2.

El cantante hizo un llamado a sus fans para no desmayar y de esta manera ayudar a los trabajadores de salud que batallan contra la pandemia. “Aunque estemos a la distancia, aunque no nos abracemos, no nos saludemos con la mano, debemos estar más unidos que nunca para poder luchar contra esta epidemia. Mando una invitación a la raza a respetar y admirar el trabajo de nuestros héroes de blanco, que son los que están en la primera fila de la batalla, arriesgando la vida para salvar la de los demás. Es absurdo que la raza les tire mala onda.", dijo Lora.

Alex Lora agregó: “Es algo muy triste que por ignorancia, por miedo al contagio, la raza se desahogue con ellos. Mejor que se desahogue mentándome a mí la madre y rocanroleando conmigo, es una forma mucho más sana de desahogarse, es lo que yo los invito a hacer, y seguir las recomendaciones que nos hacen. En la medida en que tú te cuides estás cuidando a los demás. Por eso inventé esta rola, que será una de las que tocaremos este sábado”.

El intérprete ofrecerá este 25 de abril un concierto desde su casa, acompañado de Chela, su esposa, titulado “Catarsis desde casa”, con el que pretende ayudar a sus fans a sentirse libres y olvidarse de “sus broncas” sentimentales, familiares, económicas. “Ahorita la raza está más preocupada por sobrevivir que por ir al cine, al teatro a una tocada. Qué más quisiera que hubiera tocadas, pero creo que esto va a seguir un tiempo aunque la pandemia acabe; por suerte existe la intersección en las redes", señaló. El concierto podrá verse a partir de las 7 de la noche a través de las páginas oficiales de la banda en Instagram y Facebook , así como en el canal de YouTube de Eliot Music.