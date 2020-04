Ricardo Darín, célebre actor y director argentino, sorprendió a los internautas en redes sociales tras reaccionar a una publicación de la española Úrsula Corberó, quien mantiene una relación con su hijo.

La actriz de La casa de papel había compartido el último sábado una foto de su novio, Ricardo ‘Chino’ Darín, donde este aparecía apenas portando unos calzoncillos, casi desnudo, y realizando un posición de danza con su cuerpo.

La publicación en Instagram de Úrsula Corberó que provocó la reacción del actor argentino.

“Mi adonis bailarín”, escribió Úrsula Corberó junto a la imagen. Rápidamente, la publicación generó más de un millón de reacciones y recibió cientos de comentarios de los fans de la española.

Sin embargo, ninguna respuesta llamó tanto la atención como la del papá del protagonista de la foto, pues Ricardo Darín decidió dejar un divertido mensaje. “La elasticidad heredada. Obvio”, bromeó el protagonista de El secreto de sus ojos.

Recientemente, Úrsula Corberó reveló que pasa la cuarentena en Argentina junto a su novio Ricardo 'Chino' Darín.

La reacción del célebre actor argentino ha llamado la atención de los seguidores de la intérprete de Tokio, quienes sin duda no esperaban una respuesta de ese tipo. El gesto dejó clara, además, la buena relación entre los Darín y la española.

En la exitosa serie La Casa de Papel, Úrsula Corberó interpreta a Tokio.

Actualmente, Úrsula Corberó se encuentra pasando la cuarentena en Buenos Aires junto a su pareja. “Aquí, en Argentina, diez días parecen veinte. Y me he quedado aquí y todo apunta a que me voy a quedar aquí bastante tiempo”, dijo la actriz en una entrevista reciente.