Supervivientes 2020: José Antonio Avilés y Rocío Flores protagonizan tensa discusión en directo

La última gala de Supervivientes 2020: Conexión Honduras ha tenido un inicio que dejó a muchos sin palabras. Jordi González se refirió a las rencillas entre José Antonio Avilés y Rocío Flores, ya que el periodista brindó informaciones sobre su tía Gloria Camila y Albert Barranco.

En primera instancia, González afirmó que el colaborador de Viva la Vida se encuentra muy dolido tras ser nominado para la eliminación. Este sería su peor momento desde que inició la competencia en Honduras, ya que no tiene ningún tipo de apoyo. La hija de Antonio David Flores, que era su gran amiga, no le perdona que haya dicho que Barranco se acercara a ella para fastidiar a Gloria Camila.

PUEDES VER TV en España: Programación películas hoy lunes 20 de abril de 2020

La enemistad entre ambos ha llegado a tal punto que han sido protagonistas de una intensa pelea en directo. Avilés acusó a Rocío de ingresar al reality solo con el fin de “limpiar su imagen”. Frente a estas acusaciones, la joven aseguró que el periodista solo aceptó ser parte de Supervivientes porque buscaba exclusivas.

“He venido a hacer un concurso y a involucrarme con mis compañeros, no a hablar mal de nadie. Que para eso te han traído, venías a sacarme una exclusiva, pero te ha salido como el c***. Pero yo soy una más, y aquí estoy concursando yo, Rocío Flores Carrasco”, expresó.

PUEDES VER Reina Letizia de España estaría embarazada por tercera vez, según medios alemanes

“Eso arregla lo que pasa con tu segundo apellido”, indicó indignado Avilés, haciendo referencia a la mala relación entre Rocío y su madre. Ella replicó sin pensarlo: “Si pretendes hacerme daño con mi madre tienes que volver a nacer. Tengo muy claro lo que soy en la vida, sé quién es mi madre y sé quién es mi padre. No insinúes nada sobre mi madre”.

“Jamás, desde que tengo la mayoría de edad se me ha pasado por la mente hacer una exclusiva hablando mal de mi madre, porque me ha parido y porque es mi madre. Ni en público ni en privado he hablado mal de mi madre, no lo he hecho en mi vida”, añadió.

PUEDES VER Sábado Deluxe: Kiko Jiménez arremete contra Gloria Camila

“Tengo la obligación de informar”, dijo Avilés en su defensa, aludiendo a su profesión de periodista. Pero Rocío no se quedó atrás y comentó que el concursante quiso hacerle daño con un tema que genera mucha polémica en la prensa.

Antonio David brinda su apoyo a Rocío Flores

Desde el plató, Antonio David Flores, padre de Rocío, no dudó en brindar unas palabras a la joven. “Ella sabe perfectamente la opinión que tiene sobre su madre, lo demostró cuando estuvo aquí sentada defendiéndome. Lo que hace es callar la boca a Avilés”, expresó.