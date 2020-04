Sam Smith señaló que tuvo el coronavirus, pero que, tras permanecer en aislamiento, lo pudo superar.

En una entrevista para una plataforma de música en streaming, el intérprete de “How do you sleep?” afirmó que tuvo los síntomas al encontrarse en Reino Unido, pero no acudió al médico a hacerse el examen.

Asimismo, el británico manifestó que se autodiagnosticó y dejó que los días siguieran para ver la evolución de la enfermedad en él.

Sam Smith. Foto: difusión

“No me hice la prueba, pero sé que la tuve. Todo lo que he leído lo señaló por completo. Así que sí, creo que definitivamente lo tenía ", indicó el artista a Zane Lowe de Apple Music.

Cabe resaltar que luego de enfermarse, la hermana del cantante comenzó a mostrar los mismos síntomas, por lo que él recalcó que ambos estuvieron en aislamiento durante tres semanas para proteger a sus amigos y familiares.

“Como todo el mundo estaba realmente encerrado, por suerte lo superé”, subrayó.

Sam Smith. Foto: difusión

Al estar en confinamiento en su domicilio, Smith sintió la necesidad de cantar, aunque no necesariamente sus propias canciones.

“Las primeras dos semanas, solo quería cantar. No quiero cantar mis canciones, no quiero cantar y filmar. Solo quiero caminar por la casa y cantar”, agregó. Para la tercera semana de cuarentena, la composición comenzó a fluir en él.

El intérprete de “I’m ready” (a dúo con Demi Lovato) también se refirió a la decisión de posponer y cambiar de nombre a su nuevo álbum y hablar sobre listas de reproducción ideales para permanecer en casa.