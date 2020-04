Rebeca Escribens a quienes no acatan la cuarentena: “Me enervan”

Rebeca Escribens comentó a sus seguidores cómo está pasando la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus. La conductora de TV aseguró que es cuidadosa con el aseo de su famillia.

Además, reveló que es la única que sale de casa a comprar los víveres porque al llegar lo desinfecta todo.

“Soy cabeza de familia, muy estricta con el aseo familiar. No escatimo esfuerzos para protegerme y prevenir contagiarme, muchos me pueden decir exagerada, maniática, pero así soy yo, salgo bien cubierta las pocas veces que me toca salir, soy la única que sale a comprar. Como soy exagerada, los demás confían en mí, además desinfecto todas las bolsas que compro con agua con lejía”, mencionó.

La presentadora de TV envió un mensaje sobre las personas que no previenen el contagio e incumplen el aislamiento obligatorio sin tomar medidas respecto a la higiene.

“Me encontré con gente muy prudente, obediente, pero también hay gente que se saltea la cola, no mantiene su distancia, provoca llamarles la atención y otras cosas más, la verdad que eso me enerva”, expresó Rebeca Escribens.

Por otro lado, se mostró de acuerdo con el inicio del año escolar a través de clases a distancia. Para la conductora de América Espectáculos será un proceso de adaptación.

“Al inicio estaba abrumada con las tareas virtuales, debo reconocer que esto es un tema de adaptación para todos, para los colegios, los profesores, para nosotros los padres. La primera semana estaba loca, no soy de la idea que los chicos dejen de estudiar, de la manera que sea la educación debe continuar, pero no podemos descuidar la parte emocional”, concluyó.