Príncipe Harry y Meghan Markle rompen relación con los medios británicos

Príncipe Harry y Meghan Markle se alejaron de la realeza oficialmente el 31 de marzo. Sin embargo, la renuncia no ha generado más que polémica, ya que la pareja se instaló finalmente en Estados Unidos, país natal de la exactriz.

A pesar que se encuentran lejos de las normas de la reina Isabel II, los duques de Sussex siguen dando de qué hablar en el Reino Unido.

PUEDES VER Harry y Meghan Markle entregan almuerzos a familias vulnerables de Los Ángeles

Meghan Markle y el príncipe Harry

Resulta que Meghan Markle y el príncipe Harry están rompiendo lazos con cuatro tabloides británicos: The Daily Mail, The Sun, The Express y The Mirror.

¿Cuál es la razón? Los padres de Archie alegan que dichos medios se han dedicado a sacar en sus respectivas plataformas historias “falsas”.

PUEDES VER Príncipe Harry conversa con familias durante cuarentena [VIDEO]

Un representante de los esposos hizo llegar el comunicado a los dichos tabloides el último domingo.

"Esta política no se trata de evitar las críticas. No se trata de cerrar la conversación pública o censurar informes precisos. Los medios tienen todo el derecho de informar y, de hecho, tener una opinión sobre el duque y la duquesa de Sussex, buena o mala. Pero no puede basarse en una mentira“, señala el comunicado, compartido en Twitter por el especialista de medios del Financial Times, Mark Di Stefano.

Meghan Markle y el príncipe Harry se cansaron de historias falsas sobre ellos.

El año pasado, varios medios británicos aseguraron que Meghan Markle, quien concederá su primera entrevista tras alejarse de la realeza para hablar sobre el documental Disney Elephant y su padre, Thomas Markle, mantenían una tensa relación.

“Es gravemente preocupante que una porción influyente de los medios, durante muchos años, haya tratado de aislarse de asumir la responsabilidad de lo que dicen o imprimen, incluso cuando saben que es distorsionado, falso o invasivo más allá de lo razonable. Cuando el poder se disfruta sin responsabilidad, la confianza que todos depositamos en esta industria tan necesaria se degrada”, agrega.

Príncipe Harry desata la furia en Reino Unido por hablar del coronavirus

En una entrevista, el príncipe Harry señaló que los medios del Reino Unido exageran sobre el impacto del coronavirus en el país británico.

“Las cosas están mejor de lo que nos hacen creer en ciertos rincones de los medios", indicó el duque de Sussex, desatando la ira de los científicos.