Pedro Suárez Vértiz no pudo dejar pasar la oportunidad para dar su opinión acerca de los programas de espectáculos. En su cuenta de Instagram, agradeció a Magaly Medina por convertir su programa ‘farandulero’ en un espacio informativo que muestra la irresponsabilidad de las personas que no respetan la cuarentena.

El cantante compartió un video de la periodista donde pone al descubierto todas las infracciones que se están cometiendo en la calle durante estos días de aislamiento social obligatorio.

Publicación de Pedro Suárez Vértiz Foto: captura

“Ampay Perú. Cuando se declaró la cuarentena en Perú, era obvio que los programas de farándula iban a quebrar. Sin embargo Magaly Medina, [debido a] su larga trayectoria, logró crear un grupo de espionaje callejero que hoy convirtió su programa, en el líder denunciador de los infractores del toque de queda. Lo que verán a continuación no lo he visto ni en Día D, Panorama, Cuarto Poder, Punto Final, Juliana, Sigrid o Federico Salazar. Lo vi en Magaly y me quedé helado”, se lee en las primeras líneas de la publicación.

Además, el intérprete aseguró que gracias al contenido que ofrece el programa de la popular ‘Urraca’ ahora se puede entender por qué la cifra de contagiados del nuevo coronavirus ha estado en aumento.

“Todos creemos que el país está encerrado en sus casas como nosotros. Cuando la calle sigue exactamente llena de gente como antes de la cuarentena. Felicitaciones a la ‘Urraca’ y ‘urracos’ por el excelente trabajo de campo en las calles de Lima. Ahora entiendo por qué tenemos semejante cantidad de contagiados. Gracias Magaly por quitarme la venda de los ojos. Somos unos irresponsables. Compartan esta cruda realidad por favor. Tenemos que hacer algo ya”, finalizó el intérprete.