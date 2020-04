Patricio Parodi continua en el ‘ojo de la tormenta’ tras hacer un video de Tik Tok junto a su pareja Flavia Laos. En las imágenes, el chico reality le revienta dos huevos en la cabeza, pese a que ella le advierte que no lo haga porque le causa dolor.

La actitud del integrante de Esto es guerra ha generado una ola de críticas en las redes sociales. Muchos lo acusaron de agresión a la mujer y, otros más, lo compararon con su excompañero de reality Nicola Porcella.

Entre las críticas resaltó la de la actriz Emilia Drago. Para ella, la ‘broma’ que hizo Patricio Parodi a Flavia Laos es un acto violento.

A través de Twitter, la artista colocó como ejemplo a su esposo Diego Lombardi y aseguró que, en ese caso, de todas maneras calificaría de agresión. Además, pidió la opinión de sus seguidores.

“Yo no sé ustedes pero si viene Diego y me tira un huevo en la cabeza, por supuesto que me va a parecer que es una agresión, una acto violento. No veo por ningún lado la ‘broma’ en ese video. ¿Ustedes qué piensan?”, escribió.

Emilia Drago rechaza 'broma’ que hizo Patricio Parodi a Flavia Laos.

Los usuarios lanzaron duros calificativos contra Patricio Parodi. “Lo peor es que [es] inepto, con casi nada de neuronas. Se justifica y tiende a burlarse de la situación”. “Me parece que es un patán. No solo por el vídeo y su supuesta broma, también por la falta de respeto a la exministra Jara”, fueron algunos de los comentarios.