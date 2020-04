Nicola Porcella sobre Todo por amor: “No sabemos si va a regresar”

Nicola Porcella, al igual que muchos personajes de la farándula nacional, ha revelado que se encuentra preocupado sobre el futuro de su programa Todo por amor. La mayoría de espacios televisivos se han visto obligados a suspender sus grabaciones por las medidas dictadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

Sin embargo, aparentemente los programas que salieron del aire durante la cuarentena estarían regresando pronto. Es por ello que el ex chico reality se pronunció acerca de la posibilidad de que su espacio de Latina pueda retornar al finalizar el aislamiento social obligatorio.

Nicola Porcella en Todo por amor Foto: Instagram

“Me han dicho que el programa por el momento no iba a continuar, no sabemos si va a regresar. Me daría mucha pena, pero estoy muy agradecido porque es un programa bonito. Sin embargo, así es la televisión, igual ahorita estoy enfocado en otros proyectos”, explicó el también actor.

Cabe resaltar que Nicola Porcella debutó como conductor en Todo por amor al lado de Karina Rivera.

Karina Rivera y Nicola Porcella Foto: Instagram

Por otro lado, también comentó sobre su participación en la novela “Te volveré a encontrar”, donde compartirá roles con Alondra García Miró. Nicola Porcella aseguró que sus problemas con el canal quedaron atrás y manifestó que está feliz por el estreno de dicha producción.

“Se especularon muchas cosas por todo lo que pasó, pero ahora estoy tranquilo y contento. Siempre hablo con Pablo (Heredia) y George (Slebi), con quienes grabé y estamos súper felices de que por fin se emita la historia”, declaró para el diario Trome.