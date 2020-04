Nicola Porcella se encuentra más emocionado que nunca por el estreno de la novela Te volveré a encontrar, que saldrá al aire esta noche por América TV. Ante ello, el también conductor de televisión aseguró que está preparado para recibir todo tipo de críticas sobre su participación en el melodrama.

“Me hubiera gustado ver el estreno de la novela con mis compañeros, pero lamentablemente no se podrá. ¿Si estoy preparado para las críticas? Pues siempre estamos expuestos a las críticas buenas y malas", explicó Porcella al diario Trome.

PUEDES VER Nicola Porcella y sus amigos ayudan a familias de pobreza extrema del Callao

Nicola Porcella en "Te volveré a encontrar"

Asimismo, el conductor de Todo por amor, afirmó que todos los compañeros que compartieron roles con él durante la grabación han quedado satisfechos con su actuación. "Hay gente que le gusta mi trabajo y a otros no, pero estoy muy tranquilo porque los que trabajaron conmigo se han sentido contentos con mi participación”, indicó.

Nicola Porcella Foto: Instagram

También se le consultó acerca de su preparación artística, ya que tiempo atrás, la actriz Jely Reátegui hizo un comentario desafortunado sobre el desenvolvimiento actoral del exchico reality, al compararlo con una “puerta”.

“Cuando surgió ese comentario lo tomé [por el] lado divertido, porque me bromeaba (Jely Reátegui) siempre. Desde que comencé en la actuación siempre estuve con un coach, asistí a varios talleres y para la novela me preparé mucho más. Grabé con mucha gente que me dio confianza y verán otra faceta de mi trabajo”, aseguró Nicola Porcella.