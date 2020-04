Nicola Porcella recuerda la vez que se llevó un título en un campeonato de fútbol [FOTO]

Nicola Porcella compartió en sus redes sociales una fotografía sacada del baúl de sus recuerdos. A través de su cuenta de Instagram, el ex chico reality publicó la imagen para el aprecio de sus seguidores.

En el entrañable cuadro, se puede ver a la expareja de Angie Arizaga con muchos años menos y junto a varios amigos. Allí, el grupo su copa tras haber ganado un campeonato de fútbol.

A través de Instagram, Nicola Porcella compartió una entrañable foto de cuando tenía 15 años. Foto: Instagram.

“Reto: ¿Donde esta Nicola?”, escribió Nicola Porcella, quien quiso generar interacción con sus fans. Cabe recordar que el modelo se formó profesionalmente en el fútbol con el club Sport Boys.

Años más tardes, decidió dejar el deporte para ser parte de la pantalla chica. Allí fue presentado en el programa de competencias Esto es guerra.

El exchico reality compartió una inédita foto de hace 17 años.

Nicola Porcella triste por dejar Todo por amor

Debido a la pandemia del coronavirus, el programa de Nicola Porcella y Karina Rivera tuvo que salir del aire. En conversaciones con un medio local, el exjugador del Sport Boys se mostró preocupado por el futuro del espacio televisivo de Latina.

“Me han dicho que el programa por el momento no iba a continuar, no sabemos si va a regresar. Me daría mucha pena, pero estoy muy agradecido porque es un programa bonito. Sin embargo, así es la televisión, igual ahorita estoy enfocado en otros proyectos”, reveló el conductor de televisión.

Nicola Porcella en telenovela junto a Alondra García.

No obstante, hizo notar su emoción por la participación en la telenovela Te volveré a encontrar. "Ahora estoy tranquilo y contento. Siempre hablo con Pablo (Heredia) y George (Slebi), con quienes grabé y estamos súper felices de que por fin se emita la historia”, expresó.