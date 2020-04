La esposa de Nick Cordero compartió con sus seguidores de Instagram el video de su primer baile como casados. De esta manera, Amanda Kloots envió un tierno saludo al actor de Broadway en su batalla contra el coronavirus.

Mediante sus redes sociales, la pareja del actor reveló que este ya se está recuperando de la amputación de su pierna derecha tras complicaciones en el tratamiento de COVID-19 del último sábado 18 de abril.

“Parte de nuestro baile de bodas que nuestros amigos coreografiaron para nosotros. Amo bailar contigo, Nick, y volveremos a bailar otra vez", es el mensaje que escribió Amanda Kloots junto al mencionado video.

En la publicación de Instagram se observa a la sonriente pareja mientras se mueven al ritmo de la canción “It Had To Be You” y con pasos diseñados por los populares bailarines Clyde Alves and Roby Hurder.

Cabe resaltar que el Nick Cordero fue hospitalizado por cerca de dos semanas tras presentar complicaciones en su diagnostico de coronavirus. Además, fue su propia esposa quien confirmó la amputación de su pierna por “problemas con el flujo sanguíneo” en esa zona.

Nick Cordero sobrevive a amputación de pierna

Amanda Kloots informó en sus historias de Instagram que la popular estrella de Broadway tuvo una operación exitosa y que sobrevivió a la amputación de su pierna derecha.

“Acabo de recibir una llamada del cirujano. Él logró resistir a la operación, lo cual es increíble porque obviamente su cuerpo está muy débil. Así que sobrevivió y lo llevan de vuelta a su habitación para descansar y recuperarse. ¡Buenas noticias!", comentó una conmovida esposa de Nick Cordero.

De acuerdo a los reportes de la entrenadora de 38 años en las redes sociales, la situación del actor ha evolucionado favorablemente y se encuentra cada vez mejor.

“Él está mejorando. Está haciéndolo lo mejor que puede en estos momentos, lo que significa un gran alivio. La cirugía fue bien y se recupera de forma correcta. La herida luce bien. Él no perdió mucha sangre en la operación. Su presión sanguínea es buena y su corazón también”, confirmó el último 20 de abril.

¿Por qué le amputaron la pierna a Nick Cordero?

Al actor de Broadway Nick Cordero le tuvieron que amputar la pierna derecha debido a complicaciones en su salud por el coronavirus. Esta información fue confirmada por su esposa, Amanda Kloots.

A través de Instagram, la entrenadora de los famosos, contó el último sábado por la noche que el intérprete de 41 años “salió del quirófano con vida y ahora solo queda descansar y recuperarse”.