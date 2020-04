Lizbeth Rodríguez se pronunció mediante un video a través de sus redes sociales para pedir disculpas a la youtuber Kenia Os. El perdón llega después de casi dos años de haberla desprestigiado en una entrevista.

Durante el video de nueve minutos de duración, Rodríguez explicó que no tenía conocimiento de lo que ocurría en ese entonces y pidió perdón con lágrimas en sus ojos.

La influencer contó que ella solo quería quedar bien los jefes, ya que seguía órdenes de la empresa para la que trabajaba. Asimismo, dijo que no pudo medir las consecuencias de sus actos.

“No medí lo que estaba haciendo, no le tomé importancia, para mí solamente era hacer una entrevista y ya, no pensé en las repercusiones que esto podía tener, no me di cuenta y me siento super mal”, dijo una muy arrepentida Lizbeth Rodríguez.

¿Qué pasó con Kenia Os?

Algunos años atrás, la también youtuber compartía cámaras con Juan de Dios Pantoja en la plataforma de YouTube subiendo contenido y siendo impulsada por uno de los influencers más famosos de todo México.

Sin embargo, las cosas entre Juan de Dios y Kenia Os se tornaron algo agresivas y ella decidió dar un paso al costado para no seguir trabajando con ‘JD’.

De acuerdo a la información el último video del youtuber tras la filtración de videos íntimos, se supo que al ver la negativa de Os de seguir trabajando juntos, decidió tomar venganza en compañía del CEO de Badabun y se metieron con su vida privada.

La producción de Badabun, Lizbeth Rodríguez y ‘JD’ se juntaron para hacerle una entrevista a la exesposa de la pareja sentimental de Kenia Os. Los resultados de esa reunión fueron en tildar a Os de ser una “quita maridos”; además, le arrebataron el acceso a todas sus cuentas de redes sociales.

Luego de esa campaña de desprestigio, Kenia tuvo que salir adelante y tratar de explicar su versión de los hechos y, aunque perdió muchos seguidores, tuvo que volver a abrir todas sus cuentas de redes sociales, crear su propio contenido.

En los últimos días, el hashtag #YoSiempreTeCreiKenia se ha viralizado y se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter, pues la verdad ha salido a la luz. Los culpables de esa entrevista se han pronunciado y han pedido perdón a Kenia Os de distintas maneras.