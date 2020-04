Leonard León a ‘Peluchín’: “Te reto a que me digas qué hice, según tu nefasta apreciación”

Leonard León no tuvo reparos en responderle y tildarlo de “atorrantito” a Rodrigo González en las redes sociales. A través de sus historias de Instagram, el cumbiambero retó al exconductor de televisión, luego de ciertos calificativos en contra de su persona.

La gresca inició cuando la expareja de Karla Tarazona solicitó un certificado donde indicara que se había curado del coronavirus. En conversaciones con un medio local, el cantante sostuvo que quería un documento escrito constatando su alta médica, ya que es una figura pública.

Leonard León contrajo coronavirus en Italia.

"Hace cinco días me dieron de alta por teléfono [...] la gente no me va a creer si lo digo así por así, porque he recibido amenazas y en el condominio donde vivo hay mucho miedo, quiero ser prudente y tener un documento que asegure que ya estoy bien”, manifestó al diario El Comercio.

Por tal motivo, el exconductor de Válgame dios realizó una captura de dicho informe de prensa y lo acompañó con un texto en sus historias de Instagram. “El desubicado, irresponsable y desconsiderado este después de lo que hizo. Lo único que va conseguir es su certificado de defunción artística”, escribió.

Esto causó molestia en Leonard León, quien se pronunció en la mencionada red social y le dejó un contundente mensaje. “Atorrantito, te reto a qué me digas qué hice según tu nefasta apreciación”, se lee en sus ‘stories’.

El cumbiambero no soportó que el exconductor le dijera "desubicado e irresponsable" tras haber superado el coronavirus.

Cabe recordar que ambos han tenido enfrentamiento verbales, luego de que el cumbiambero había dado positivo a la prueba del COVID-19. La exfigura de Latina lo criticaba porque el cantante presuntamente incumplía las medidas de aislamiento social que se le había señalado.