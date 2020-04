Kylie Jenner decide responder a aquellas personas que hablan de su pasado. La estadounidense, que cuenta con más de 170 millones de seguidores en Instagram, compartió su punto de vista al publicarse una fotografía de ella de hace tres años.

A través de redes sociales, usuarios comentaban que en dicha foto Jenner aparecía más delgada.

En la imagen, se observaba a la mamá de Stormi posando para un selfie en la inauguración de una fábrica de dulces en Las Vegas. Lucía un vestido en donde se podía observar que su cuerpo no es el mismo que el de ahora.

Stormi. Foto: difusión

Los usuarios no dudaron en comentar el cambio en la anatomía de Jenner. Comentarios como “¡Wow! Tan delgada en ese momento” o “Estaba mejor que ahora”, hicieron que Kylie no se quedara callada y respondiera de manera breve pero tajante.

Ella contestó: “He tenido un bebé”, haciendo referencia a la niña que procreó con el rapero Travis Scott a los 20 años de edad. Por lo que la socialité dejó en claro que el cuerpo de las mujeres cambia cuando dan a luz.

Kylie Jenner. Foto: captura

Asimismo, en los primeros días del mes de abril, ella señaló que no solo desea que Stormi sea hija única. Ella se proyecta tener cuatro niños en total, pero indicó que todavía no está lista para eso.

“El embarazo no es juego, es algo muy serio y difícil. No estoy lista para eso ahora (...). Definitivamente me veo con 4 niños. Pero no tengo planes para ello (...). No sé si tendré a los niños mañana o en los próximos siete años", manifestó en una videollamada con su amiga Stassie Karanikolaou, transmitida a través de Instagram.