Khloé Kardashian pertenece a una de las familias más polémicas, millonarias y criticadas de los Estados Unidos. A pesar de vivir en medio escándalos, la hermana de Kim tiene algo muy presente: la solidaridad con quienes más lo necesitan.

La mamá de True es consciente que muchas personas están pasando por situaciones muy complicadas debido a la pandemia del coronavirus. Por este problema grave, cientos de personas han perdido sus trabajos.

Khloé Kardashian paga los alimentos de ancianos de Los Ángeles

Ante esto, Khloé Kardashian, quien estaría pensando en tener otro hijo con su expareja Tristan Thompson, acudió en los últimos días a varios supermercados de las cadenas Trader Joe’s y Ralphs situados en la zona de Los Ángeles, donde reside, para pagar las cuentas de los ancianos, según reporta TMZ.

El mismo portal indicó que los clientes quedaron sorprendidos cuando la celebridad se ofreció a pagar de su bolsillo la compra de varias personas de avanzada edad, que forman parte de los grupos de población más vulnerables ante la actual crisis del coronavirus.

Asimismo, se dio a conocer que la estrella de Keeping up with the Kardashians también compró tarjetas de regalo para más de 200 empleados de las tiendas, a fin de ayudarlos a obtener su propia comida para sus familias.

Kylie Jenner dona un millón de dólares para ayudar a personal médico

Kylie Jenner donó la suma de un millón de dólares para la compra de mascarillas, protectores fáciles, entre otros implementos de ayuda hacia el personal de salud de California.

La noticia fue confirmada por la doctora Thais Aliabadi, quien a través de sus redes sociales agradeció el gesto de la billonaria.