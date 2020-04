Kaley Cuoco y su esposo se unen a la fiebre del Koala Challenge [VIDEO]

Kaley Cuoco no pasa nada aburrida sus días de cuarentena junto a su esposo Karl Cook. La actriz de 34 años compartió con sus seguidores las cosas que hace para mantenerse activa.

La popular ‘Penny’ de The Big Bang Theory y su pareja se unieron a la fiebre del Koala Challenge. La actriz publicó videos (de sus tantos intentos) del singular reto a través de su cuenta oficial de Instagram.

La pareja amante de los animales intentó el desafío acrobático frente a la foto de un caballo gigante mientras sus perros aparecían cada cierto momento al escuchar las risas incontrolables de Kaley Cuoco.

"Primero (de muchos) mega fail (fallo) en #thekoalachallenge con mi muy paciente esposo Karl Cook”, escribió la celebridad en la descripción de la publicación. En el video se pudo ver cómo ‘trepaba’ en el cuerpo de su esposo para cumplir el reto.

“Nunca me he reído tanto. Es un juego de dos partes, así que abróchate el cinturón, ja, ¡por favor, intenta esto en casa! Tal vez use un casco. Ahora tengo tres nuevas lesiones pero valió la pena”, agregó Kaley Cuoco.

Cabe mencionar que, a inicios de marzo y cuando la pandemia por el coronavirus era una realidad, Kaley Cuoco reveló que las circunstancias la obligaron a adelantar su convivencia con Karl Cook a más de un año de haberse casado.

“Llevamos casados un año y medio, hemos estado juntos cuatro años. Esta cuarentena nos ha forzado a mudarnos juntos”, explicó en aquella oportunidad la actriz al programa de Jimmy Kimmel.