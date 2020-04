Jose Luis Cachay: “Si veo que acá no hay oportunidad tendré que irme a otro país”

Jose Luis Cachay no pudo ocultar su preocupación durante una entrevista con el programa Tengo algo que decirte este 20 de abril. El actor cómico se presentó en el espacio televisivo de Lady Guillén para hablar sobre cómo la suspensión de eventos sociales, debido al coronavirus, lo está afectando económicamente.

Hace unos días, el ministro Zeballos anunció la cancelación de todas las actividades sociales de manera indefinida. Esta drástica medida, que tiene como fin evitar la conglomeración de personas, les cayó como un ‘baldazo de agua fría’ a muchos artistas.

El actor cómico Jose Luis Cachay no recibe ingresos por cancelación de eventos.

En ese sentido, el humorista reveló que ha perdido mucho dinero. “A mi me agarró de sorpresa esta pandemia en la ciudad de Nazca. Ahí invertí cinco mil soles, presté plata y me encuentro endeudado. Pero estoy en mi casa, acatando con todo lo que dice el presidente”, sostuvo Cachay.

El actor aprovechó el espacio televisivo para hacerle un pedido al mandatario, pues así como él, artistas circenses, del cine y teatro no tienen ingresos y no reciben el apoyo correspondiente.

"Quiero recordarle que (los afectados) no solo somos los cómicos, sino gente de circo. De esto vivimos nosotros y le damos de comer a nuestra familia. De esto educo a mis hijos", se sinceró el humorista.

“En estos momentos estoy entrando a las plataformas digitales como Youtube y redes sociales. Si veo que acá no hay oportunidad todo el año, tendré que irme a trabajar a otro país donde sí haya oportunidad para el arte”, agregó Jose Luis Cachay.

Cabe recordar que hace unos días circuló en las redes sociales una falsa noticia sobre el actor cómico. Dicha nota aseguraba que el humorista había sido infectado con el virus de la COVID-19.

No obstante, el mismo Jose Luis Cachay salió al frente a desmentir dicha publicación. “Denunciaré a esos desgraciados que me quieren hacer daño. Yo me quedo en casa, siempre estoy con mi mascarilla y guantes. Estoy asustado como todos, pero mantengo la calma. Pronto pasará todo esto”, dijo el comediante.