Jessica Newton dio a conocer su postura ante una posible candidatura de Jossmery Toledo en el Miss Perú.

En medio de una sesión de preguntas y respuestas por Instagram, un cibernauta le preguntó a la organizadora del Miss Perú si le gustaría que la exsuboficial intentara luchar por la corona del certamen.

Al leer dicha interrogante, Jessica Newton dejó claro que prefiere no tener a Jossmery Toledo como una de las candidatas del Miss Perú.

“Me gustan las reinas que siguen las normas, respetan a sus organizaciones y que conocen bien el significado de la palabra disciplina”, señaló en Instagram, según el diario El Popular.

Jessica Newton también se animó a revelar si estaría dispuesta a aceptar como concursante del Miss Perú a una chica reality.

“¿Si una chica reality quiere ser Miss debe dejar de lado los escándalos?”, le consultaron, tras lo cual la exreina de belleza respondió: “No más escándalos. Ya tuvimos suficientes, ¿no creen?”.

De esta forma, Jessica Newton intenta que el nombre del concurso Miss Perú no vuelva a ser opacado por sus escándalos.

Jessica Newton se defiende tras ser denunciada por estafa en el Miss Teen Perú

En enero pasado, Jessica Newton se defendió de una denuncia por estafa que recibió de una mujer que la acusó de dejar a su hija fuera del Miss Teen Perú 2019 sin motivo alguno.

“Le he preguntado a la directora del evento en Junín si le ha vendido alguna corona porque no entiendo cuál es su molestia, y le puedo decir a todos que la corona no se vende, ni por presión, ni por dinero, ni por nada. La chica que la usa es porque la ha ganado con sus cualidades”, señaló.