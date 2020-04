Fiorella Rodríguez: “Cada uno sabrá cómo reinventarse”

¿Qué encuentras en la conducción radial (lleva 10 meses en Capital, de lunes a viernes a las 10.00 a.m.)?

Es un canal de comunicación totalmente distinto. Aprendí a escuchar la vida de los demás. ¡Es increíble a todos los rincones que puedes llegar! En el lugar más lejano, siempre habrá una radio acompañado a alguien.

Este regreso a las cabinas te encontró con el Covid-19. ¿Cuánta responsabilidad o presión estás teniendo para estar a la altura de una cobertura tan importante?

¡Todo lo que ha sucedido en estos 10 meses! Desde el suicidio de Alan García, pasando por la disolución de Congreso y ahora informando sobre la propagación de un virus que está matando a miles. ¡Claro que hay presión! Pero más allá como comunicadora, el deber y la ventaja de estar en un medio de comunicación es sin duda una gran oportunidad para servir, informar, aportar, alertar, escuchar, atender, avanzar como profesional y como ser humano.

Debes considerarte una privilegiada por tener trabajo.

A mí se me cancelaron dos obras de teatro, dos estrenos de película y el rodaje de otra. Tenía que presentar el fin de semana pasado en New Jersey y New York Los campeones (cinta filmada en la Gran Manzana). Así se me dio a mí y a muchos compañeros. Cada uno con sus proyectos. Como artistas sabemos que no pisaremos un escenario algunos meses más. Me siento privilegiada, pero por tener salud en este momento y una familia sana por quienes doy la vida. La radio no solo significa una estabilidad en este momento de crisis sino también una oportunidad de afrontarla de manera activa y de la mano de los oyentes. Es la versión más útil de trabajo como comunicadora que me ha tocado realizar.

El Gobierno ya confirmó que las actividades que impliquen concurrencia quedan suspendidas por todo el 2020. ¿Cómo crees que debe reinventarse tu gremio?

Esto ya es una realidad. No vamos a pisar un escenario, ni participar en un rodaje ni en una grabación y hay que reinventarse. Cada uno sabrá cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, al margen de la radio, ando en dos proyectos virtuales. Un programa para Instagram con contenidos variados y una revista online. Quién mejor que yo para vender mis productos. Así que se agarren las empresas que ya llego a tocar puertas. Eso hay que hacer. Aceptar y moverse.