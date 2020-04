Ellie Goulding sorprende a enfermera al cantarle durante su boda virtual [VIDEO]

Casi todos los compromisos planificados se vieron afectados y cancelados debido a la pandemia del coronavirus. Este fue el caso de la enfermera Hayley Pitman, quien tuvo que ingeniárselas para contraer matrimonio con su pareja.

La profesional de salud del Reino Unido se casó de manera virtual con su novio Harvey Skelton para no posponer la ceremonia. Sin embargo, la joven no esperó que dicho momento se convirtiera en algo inolvidable por la aparición repentina de Ellie Goulding.

PUEDES VER Gloria y Emilio Estefan donan comidas diarias a médicos, bomberos y policías

Ellie Goulding sorprendió a enfermera que todo que casarse de manera virtual por el coronavirus.

La cantante inglesa de 33 años sorprendió a la pareja después de que ambos dijeran “sí, quiero”. Ellos estaban de fiesta con sus amigos y seres queridos a través de una sala de videochat.

Ellie Goulding también quiso participar de la reunión y dedicó una de sus canciones más románticas a los recién casados. La artista entonó el tema "Love me like you do”, uno de sus éxitos del 2015.

“Felicitaciones Harvey y Hayley”, compartió Goulding. “Ambos son héroes y todos los amamos”, añadió.

Según los informes, la pareja, que iba a intercambiar votos el 11 de abril, planea celebrar con sus amigos y familiares en octubre.

¿Cómo se llevó a cabo la aparición de Ellie Goulding? Resulta que el sitio web del directorio de bodas For Better For Worse ayudó a organizar la sorpresa y compartió un video del momento especial en YouTube después del evento.

Ellie Goulding apareció de forma repentina en el video chat.

Cabe mencionar que diversas celebridades en todo el mundo están poniendo su granito de arena para apoyar a quienes resultan más afectados por el coronavirus. Uno de ellos es el actor Chris Evans, quien se unió al movimiento Save With Stories para leer historias infantiles a niños que se encuentran en cuarentena.