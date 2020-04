Denisse Dibós reveló que estuvo internada en una clínica por temor a haber contraído coronavirus, la temida enfermedad que está cobrando miles de víctimas en todo el mundo.

La actriz, de 53 años, pertenece a la población vulnerable, debido a que hace dos años sufrió cáncer de mama. Durante el tratamiento, se sometió a fuertes radioterapias lo que causó que uno de sus pulmones quedara dañado.

Denisse Dibós cuenta que temió por su vida luego de que su doctora le obligara a internarse de emergencia por presentar una fuerte gripe. Allí, le realizaron la prueba de descarte ante un posible caso de infección por COVID-19.

Denisse Dibós, actriz peruana.

"Yo tuve un susto muy grande o espantoso el 20 de marzo, pocos días luego de que se había dado la cuarentena. Fui a la clínica, es que este cáncer, es decir, la radioterapia me dejo rezagos en el pulmón, me quemó el pulmón. Estaba mal, estaba tosiendo mucho y me comenzó a dar fiebre y mi doctora me dijo “te vas ahorita a emergencia”, expresó en entrevista para El Popular.

“En la clínica me dijeron: ‘Tienes que quedarte porque tienes que hacerte el examen del COVID-19, porque hay muchos síntomas muy parecidos’. Casi me muero del miedo. Lloré de miedo, me quedé congelada como media hora de miedo, no podía ni hablar de lo desesperada que estaba”, continuó la actriz.

Denisse Dibós, actriz peruana.

Sin embargo, todo se trató de un terrible susto. El examen que se realizó Denisse Dibós dio negativo al coronavirus.

“Fue un gran alivio para mí y mi familia. No tengo miedo a la muerte. Yo no salgo a la calle para nada, yo estoy prohibida porque soy una persona vulnerable al virus”, finalizó.