Carlos Galdós se pronuncia sobre las clases que ofrecerán los colegios privados

¡No se calla nada! Carlós Galdós no pudo evitar pronunciarse sobre las clases virtuales que ofrecerán los colegios privados durante los días del aislamiento social obligatorio. Frente a la pandemia por el coronavirus que está atravesando el país, las clases se han visto afectadas y se han tenido que tomar ciertas medidas para que los alumnos no pierdan el año escolar.

El locutor ha caracterizado por dejar en claro su punto de vista frente a los temas coyunturales y esta vez no fue la excepción. Al principio, reflexionó sobre lo que está ocurriendo entre las instituciones educativas y los padres de familia.

“Siento que aquí hay un divorcio entre padres y comunidad educativa; el colegio y padres de familia. Ambos no queremos perder, ambos no queremos aterrizar que estamos en una situación muy particular”, mencionó en su programa de Radio Capital.

Asimismo, enfatizó que los colegios deberían ser consientes que las clases ofrecidas no serán iguales a las presenciales y por lo tanto, no van de la mano con las cobranzas que se están realizando.

“Yo tengo que ser consciente como padre de familia que el servicio contratado no va a ser este año el esperado, pero desde ahí el colegio también necesita entender que lo ofrecido no va de lo mano con lo que yo pagaba”, agregó.

Además, Carlos Galdós recomendó a los padres valorar la función de los profesores, pues muchos se están enfocando en la dinámica en que se dictarán las clases y pierden de vista el trabajo de los educadores.

“Lo que me están ofreciendo no cuesta lo mismo y al centro hay algo importantísimo: nuestros profesores, padres de familia como nosotros, seres humanos como nosotros. El colegio no es una cosa de cemento, el colegio son los profesores y a ellos hay que sostener”, finalizó.