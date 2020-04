Brad Pitt y Gwyneth Paltrow no ocultaban su amor. La pareja sorprendió a sus seguidores cuando, en 1995, decidieron ser más que amigos tras grabar la película Seven.

En dicho film interpretaron a una pareja de esposos. En la vida real, él tenía 31 años y ella 22, y por los tres años que duró su relación, se les vio de la mano desfilando en alfombras rojas o pasando el rato mientras caminaban en la calle.

PUEDES VER Brad Pitt y Angelina Jolie llegan a un acuerdo en cuarentena

En una de esas ocasiones se los vio a ambos en las calles de Nueva York, cuando jugaban mientras seguían su rumbo.

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow. Foto: difusión

En aquel entonces, Pitt y Paltrow no se resistían a las muestras de afecto, por lo que sus fotografías llevaban algún gesto cariñoso en ellas.

"Estoy realmente enamorada por primera vez en mi vida y no me importa si mis antiguos novios leen esto”, revelaba la actriz de Shakespeare apasionado cuando le preguntaron qué sentía por él. Asimismo, reveló que fue “amor a segunda vista”, ya que en un inicio confundió coqueteo con amistad.

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow. Foto: difusión

Por su parte, el actor de Érase una vez en Hollywood desbordaba de felicidad a su lado. “Todo lo que puedo decirte es que nunca he sido más feliz”, indicó Pitt en su momento.

Él también conquistó al papá de su enamorada. "No porque fuera ya entonces una superestrella, sino porque estaba realmente enamorado de ella”, declararon fuentes cercanas a una revista estadounidense.

Años más tarde, Gwyneth Paltrow declaró que fue ella quien rompió con Pitt. Una de las grandes razones fue el temor al compromiso debido a su edad.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt. Foto: difusión

“Creo que era una niña y no estaba preparada para ello. Sinceramente, creo que era demasiado joven y no sabía lo que hacía (...). Tenía 22 años cuando nos conocimos y he tenido que llegar a los 40 años para darme cuenta de lo que pasaba entonces. Creo que no puedes tomar una decisión importante cuando tienes esa edad”, subrayó la artista durante una entrevista en The Howard Stern Show.