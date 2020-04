Anahí de Cárdenas sobre quimioterapia: “Se ha puesto un poco intensa y me duele mucho el cuerpo"

Anahí de Cárdenas conmovió a todos sus seguidores en Instagram al revelar cómo reaccionó su cuerpo tras la última sesión de quimioterapia a la que se sometió.

En medio de la cuarentena, la famosa actriz peruana empezó contando que uno de sus gatos se le acercó por primera vez después de dos años. Según dijo, su mascota habría hecho esto porque sintió que ella tendría que pasar por una de sus tratamientos para combatir el cáncer de mama que padece.

“Y pasó. Finalmente viniste a pedirme cariño y a sentarte encima mío, como siempre quise... Bienvenida mi Lila hermosa. Llevo dos años esperando este momento. La espera valió totalmente la pena. Creo que de alguna manera sabías que pasaba hoy y viniste a darme aliento”, expresó en Instagram.

Luego, Anahí de Cárdenas indicó que la quimioterapia le provocó un intenso dolor en todo el cuerpo, aunque en esta ocasión no sintió otras molestias.

“La quimioterapia se ha puesto un poco intensa y me duele mucho el cuerpo. Felizmente es solo eso. No tengo ni náuseas, ni dolor de cabeza, ni malestar estomacal. Solo dolor general de cuerpo, como atropellada por una combi, no un camión de carga, solo una combi, como para darle una dimensión, pero estoy bien. ¡Vamos que solo faltan 5!”, señaló la actriz en Instagram.

En una de sus publicaciones en Twitter, Anahí de Cárdenas aseguró que logrará vencer la batalla contra el cáncer.

“Escúchenme fuerte y claro: nunca voy a dejar de luchar ¡Nunca! Como que me llamo Anahí de Cárdenas yo me curo. Está decretado”, escribió la actriz.