Ana Brenda Contreras se molestó al ser acosada por usuarios en redes sociales. La artista no dudó en enviar un contundente mensaje a la gente que insulta a los artistas o celebridades.

La protagonista de la telenovela de Televisa 'La que no podía amar’ se encontraba haciendo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial, cuando pudo leer comentarios ofensivos hacia su persona y a su familia, por lo que pasó a denunciarlos y hasta calificarlos de delincuentes en su mismo perfil.

PUEDES VER Actor mexicano Ignacio López Tarso inaugura cuenta en Facebook a los 95 años [VIDEO]

Evidentemente fastidiada, Contreras mencionó, con captura de pantalla incluida, a las cuentas ubicadas en México y España.

Ana Brenda Contreras. Foto: difusión

“Ayúdenme a denunciar esta cuenta, sé que le hago el día publicándola pero me vale. Estas señoras desde México, Monterrey y España llevan meses acosándome a mí y a mis familiares escribiendo cosas peligrosas. En realidad no me importa, pero esto no debería quedar impune. Instagram, autoridades, ¿Hasta cuándo no van a verificar cuentas?”, manifestó la actriz de Televisa en una de sus historias de Instagram.

Asimismo, señaló que dichos perfiles no solo la acosaban a ella, sino también a menores de edad.

Ana Brenda Contreras en Instagram

“Lo peor es que les cierran una cuenta y hacen otra. Acosando menores de edad con cosas realmente graves. Delincuentes, esto no es libertad de expresión, esto es acoso y ciberbullying, como recibimos a diario tantas figuras públicas”, afirmó la artista, mientras pedía a sus seguidores que le ayuden a reportar las cuentas que había mencionado.

Además, la actriz de Corazón indomable y Teresa mandó un mensaje a los “haters” de celebridades, que son las personas que usan las redes sociales para insultar y así atacar a los famosos.

Ana Brenda Contreras en Instagram

“Señoras y señores ‘haters’. Las figuras públicas no somos su basurero de complejos y miserias. Somos seres humanos también. Un comentario que en persona sería una agresión no lo hace menos porque esté escrito, ya basta”, concluyó la también cantante.