Alondra García Miró comentó la polémica transmisión de Instagram que hicieron Jefferson Farfán y Paolo Guerrero y sorprendió a más de uno al revelar que no tiene una relación de amistad con Yahaira Plasencia.

La protagonista de Te volveré a encontrar contó que se divirtió mucho al ver la conversación con que la ‘Foquita’ y el ‘Depredador’ remecieron la farándula local.

“Esos en vivo han sido muy graciosos. Han desencadenado muchos comentarios (…) No (son mis amigos ni Farfán ni Yahaira Plasencia). En realidad, Jefferson es muy amigo de Paolo como como todo el mundo sabe”, dijo la actriz para América Hoy.

Durante el enlace vía Skype, Alondra García Miró señaló que Yahaira Plasencia no es amiga suya, pues solo la ha visto en una ocasión. Sin embargo, le envió sus buenos deseos a la popular ‘Reina del totó’.

"A ella he tenido la oportunidad de verla una vez. No es que seamos amigas ni que conversemos, pero sí la conocí una vez, me cayó súper bien, súper linda, súper buena onda, pero no somos amigas, para nada, no tengo contacto con ella, pero le deseo lo mejor a los dos”, comentó en la conversación que sostuvo con América Hoy.

Por otro lado, Alondra García Miró habló sobre cómo ella y Paolo Guerrero vienen pasando la cuarentena que decretó el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus a nivel nacional.

“Estamos bien, tranquilos. Esperando que todo esto (del coronavirus) pase pronto. Un poco preocupada porque tengo dos negocios y estamos viendo de qué forma vamos a reestructurarnos para poder seguir adelante”, precisó la protagonista de Te volveré a encontrar.