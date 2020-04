Tras revelar la presunta infidelidad de Juan de Dios Pantoja hacia Kimberly Loaiza, la youtuber mexicana Lizbeth Rodríguez reveló mediante sus redes sociales que ha recibido constantes amenazas de muerte dirigidas a ella y a su pequeño hijo.

Sin embargo, la ex ‘Chica Badabun’ continúa firme con sus declaraciones sobre el escándalo que desató. Incluso se burló de la situación con un video de TikTok interpretando la canción ‘Amiga, date cuenta’, en el que imitó a Kimberly Loaiza y expresó: “Digan lo que digan no me voy a dar cuenta, ¿ok?”.

Posteriormente, Lizbeth Rodríguez declaró ante las críticas: “Para todas esas personas que se la pasan diciéndome que solo quiero afectar a una persona con mis publicaciones, piensen: ¿ustedes creen que en este momento esa persona siquiera tenga permitido usar el celular? No lo creo”.

Lizbeth Rodríguez denuncia amenazas de muerte tras escándalo de Jukilop

La ex ‘Chica Badabun’ difundió en sus historias de Instagram una captura de pantalla en la que se ve una amenaza de muerte dirigida a ella y a su pequeño hijo. Reveló que este tipo de mensajes se ha vuelto muy frecuente después del destape que realizó sobre la pareja de youtubers.

Asimismo, la influencer compartió una publicación en sus redes, en la que agradeció a sus 12 millones de seguidores por el apoyo y las muestras de cariño que le han demostrado.

“¡Gracias por su apoyo, amigos! En los peores momentos es cuando te das cuenta de quiénes están ahí de corazón. Gracias por demostrarme que siempre vamos a poder contar con nosotros. ¡¡¡Somos la familia de amigos más ching**a de internet!!!", escribió en su cuenta de Instagram.

La infidelidad de JD Pantoja a Kimberly Loaiza

Las últimas horas han sido muy críticas para JD Pantoja, luego de ser acusado de ser infiel a Kimberly Loaiza con el fotógrado Kevin Achutegui, apodado ‘Kevin Panini’.

Dichas acusaciones las realizó su excompañera de Badabun, Lizbeth Rodríguez, lo que ha desencadenado una riña de dimes y diretes en las redes sociales.