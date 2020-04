Taylor Swift interpreta canción sobre la lucha de su madre contra el cáncer [VIDEO]

Taylor Swift tuvo una emocionante presentación en el One World Together At Home, concierto virtual que buscaba recaudar fondos para ayudar a los médicos en el mundo.

La artista sorprendió interpretando un tema de su disco Lover llamado “Soon I’ll Get Better”, una canción que escribió para su madre cuando estaba siendo tratada por cáncer.

La pieza musical es parte de su séptimo álbum, el cual presentó el año pasado en un concierto en París, donde asistieron fans de 37 países.

“Soon I’ll Get Better” es un canción muy íntima y personal para Taylor Swift, pues recuerda el momento en que su madre, Andrea, fue diagnosticada con cáncer en el 2015.

En una entrevista a Vogue, la artista contó que la enfermedad tuvo una remisión en el 2019. Además, confesó que para incluir el tema en su disco tuvo una conversación con su familia.

“Nosotros, como familia, decidimos ponerla en el álbum y es algo de lo que estoy muy orgullosa, pero es realmente muy difícil. Es difícil lidiar con esta canción emocionalmente ”, expresó.

Taylor Swift señaló que era difícil interpretar el tema musical por su gran carga sentimental; por eso, nunca lo había cantado en vivo.

Eso fue hasta su presentación el sábado 18 de abril en el One World Together At Home, donde decidió cantarla para compartir un mensaje de esperanza con todos sus seguidores afectados por el coronavirus.

No es la primera vez que la cantante realiza un acto benéfico, pues hace meses donó 3.000 dólares para ayudar a una seguidora que se quedó sin trabajo a causa de la pandemia y no tenía dinero para pagar sus deudas.