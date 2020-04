Susy Díaz sorprende al dar la dieta de la COVID-19 para impulsar la cuarentena

Susy Díaz contó cómo viene pasando la cuarentena junto a su pareja, el empresario Walter Obregón, y hasta se animó a dar una de sus famosas dietas, durante una entrevista a un medio local.

La excongresista reveló que su novio es quien se encarga de salir a comprar y de realizar las labores en la casa durante el aislamiento social obligatorio que decretó el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus.

Susy Díaz

"Yo no me muevo de mi casa. Tengo la suerte de tener a mi pareja que me cuida. Él cuando tiene emergencia sale a comprar, me cocina, me atiende, (hace) todo. Y yo cumplo con no salir de casa”, relató para Radio Capital.

En medio de la entrevista, Susy Díaz presentó una dieta en relación al coronavirus. “La dieta de la COVID-19, de tu casa nadie se mueve”, dijo el pasado viernes 17 de abril.

La mamá de Florcita Polo también contó que subió de peso en la cuarentena, por lo que ha empezado a cuidarse para no contraer ninguna enfermedad.

"He subido tres kilos y ahora hago mi dieta porque uno tiene que alimentarse bien, sino llegan las enfermedades. Yo digo, qué importa, estoy gorda, pero sana (…) He engordado porque (Walter) me daba almuerzo y cena, no podía caminar de tanto comer. Ahora en la noche tomo quacker con leche o yogurt”, comentó.

Finalmente, Susy Díaz dijo estar muy contenta por estar al lado de Walter Obregón, con quien cumplirá dos años de relación en julio próximo. “Estoy agradecida a Dios porque me mandó un hombre bueno. Estoy tranquila acá con mi pareja. Nos llevamos muy bien”, manifestó.