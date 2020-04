Sábado Deluxe: Kiko Jiménez arremete contra Gloria Camila

Kiko Jiménez se hizo presente en Sábado Deluxe y se sometió a la prueba del polígrafo para responder a Gloria Camila demostrar que todas sus declaraciones sobre la familia Ortega Mohedano son verdaderas.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez le recordó que tiene el récord de respuestas falsas en el programa de TV. El novio de Sofía Suescun aseguró que el enemigo de Ana María Aldón, concursante de ‘Supervivientes 2020’, está ‘en casa’.

Cabe recordar que el pasado jueves, Gloria Camilia le dedicó unas duras palabras a su ex en la gala 9 de ‘Supervivientes’.

La hija de Ortega Cano llamó a Kiko “mentiroso y desagradecido” y le acusó de “subirse al carro”, al igual que su madre Carmina.

Sábado Deluxe: Kiko Jiménez responde a Gloria Camila

Ante estas declaraciones, Kiko Jiménez no se ha quedado callado y acudió al programa de Telecinco para contar toda su verdad.

Kiko reconoció que sigue hablando de Antonio David, Rocío Flores o Ana María Aldón para que lo llamen de la televisión. Su respuesta sorprendió a todos en el plató.

El polígrafo de Conchita Pérez corroboró que Kiko escuchó a algún miembro de la familia Ortega Cano insultar a Ana María y que Gloria Camila le menciocó que la modista era una interesada que se acercó a su padre solo porque era famoso.

Kiko también señaló que la hija de Ortega Cano se fue a vivir con él porque no soportaba vivir con Ana María Aldón: “Yo vivía solo y ella venía constantemente a mi casa y me contaba que no le caía bien. Yo creo que intentan ser cordiales para favorecer a Ortega Cano. Gloria tenía el protagonismo al que estaba acostumbrada”.

Sábado Deluxe: Kiko Jiménez habla de su vida sexual

El concursante de ‘GH VIP 7’ explicó que tuvo problemas con Gloria Camila por proponerle realizar determinadas prácticas sexuales, entre ellos, el sonado dedo que sacaba a relucir Jorge Javier Vázquez al principio de la entrevista: “Algo fallaba ahí, no me relajaba. Con Sofía en cambió sí que puedo, y me llega a tocar la avellana, y me lo paso fenomenal”.

El andaluz mencionó que a raíz de estos problemas en la cama con Gloria Camila compró juguetes sexuales, “pero todo se quedó intacto, no los llegamos a usar”.