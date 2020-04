Los Rolling Stones también se sumaron al concierto en línea One World Together at Home y causaron furor en YouTube, Instagram y Twitter.

Una de las presentaciones más esperadas por los usuarios fue la de la banda liderada por el controversial Mick Jagger, de 76 años. El cuarto integrante sorprendió cuando tocó una batería invisible y causó revuelo.

La transmisión empezó con la bienvenida del famoso vocalista. Él fue el primero que salió ante cámaras al entonar acordes de la canción “You Can’t Always Get What You Want”. A los pocos segundos se sumaron Keith Richards y Ronnie Wood, quienes tocaron sus respectivos instrumentos.

Sin embargo, la aparición del cuarto integrante causó gran sorpresa. Charlie Watts se mostró ante cámaras con sus baquetas, pero sin la batería.

El detalle no pasó desapercibido por los seguidores de los Rolling Stones, quienes se preguntaron qué exactamente estaba tocando el baterista.

“¿Qué hace Charlie?”, “creo que son baquetas digitales”, “gracias por el concierto”, “ellos deben tocar más seguido hasta que pase la cuarentena”, fueron algunos mensajes de los fans.

No obstante, otro grupo de usuarios cuestionaron la actuación y señalaron que la banda, que también canceló su gira por el brote del coronavirus, no tocó en vivo.

“No entiendo por qué no podía tocar un cajón o un instrumento de percusión. Probablemente no era en vivo”, “Keith apenas tocó las cuerdas de su guitarra”, escribieron en Instagram,