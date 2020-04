Patricio Parodi ha sido duramente criticado por usuarios en Twitter por la manera de responder a la exministra Ana Jara, luego que esta le increpara por la broma de mal gusto que el chico reality le hizo a su pareja, la actriz Flavia Laos, en un video de TikTok.

Como se recuerda, Patricio Parodi gastó una broma pesada a Flavia Laos en TikTok cuando este reventó un huevo en la cabeza de la actriz con mucha fuerza, hecho que a la modelo no le agradó para nada en principio.

Esto parecía que no traspasaría el ámbito de las redes sociales, hasta que en su cuenta de Twitter, la exministra de la mujer Ana Jara arremetió contra Patricio Parodi.

“Por favor, ¡no normalicemos la violencia contra la mujer! Esto no tiene nada de gracioso, ¿qué le pasa a este señor? Las personas, sobre todo jóvenes que siguen a estos personajes de farándula, deben saber que esto no solo es una falta de respeto, es agresión y deben rechazarla”.

Sin embargo, el chico reality no se quedó callado y respondió a la política, pero la forma con la cual se dirigió a Ana Jara indignó a más de uno:

“¿En serio fuiste exministra de la mujer? Ja, ja, ja. ¿Tan bajo hemos caído? Mejor preocúpate por los verdaderos casos de violencia y deja de causar polémica por una broma de TikTok, que tengas un buen día y Dios te bendiga”.

Pero, lo que Patricio Parodi no esperó fue la andanada de críticas que recibió tras esta clase de respuesta.

“A esto aspiran muchos jóvenes; la televisión basura tiene poder, vuelve bruto a los jóvenes”, “Pensé que era idiota, me quedé corto con este sujeto”, “Tan bajo hemos caído que aceptamos la violencia, tan bajo hemos caído que normalizamos la ‘pichicata’”, “Este tipo es un patán; típico niño engreído majadero. No sé qué hace en la televisión: no tiene carisma”, “Pudiste ser respetuoso, pero preferiste minimizar un hecho de violencia. Tuteas, ninguneas y te pones a la defensiva porque sabes que has hecho mal. Eres un agresor”, fueron algunos de los comentarios hacia Patricio Parodi.

Sin embargo, lejos de mostrar una actitud reflexiva por lo sucedido, el novio de Flavia Laos se reafirmó en que todo se trató de una broma y pidió a sus fans no hacer eco de comentarios mal intencionados.

“Espero estén teniendo un domingo maravilloso. Pasaba por acá para pedirle a todos mis seguidores no darle más cuerda a gente que sigue comentando una broma. Dejémoslo ahí. Muchos de ustedes saben cómo soy, con eso me basta”.