One World Together at Home fue un éxito. El concierto virtual organizado por la cantante Lady Gaga, Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS), recaudó más de 127 millones (127.900.000) de dólares en la transmisión que realizó este sábado 18.

Según la organización Global Citizen, el dinero donado será destinado a los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea enfrentando al coronavirus.

Asimismo, la organización mandó un mensaje a la población en general. “Para todos alrededor del mundo: manténganse fuertes, a salvo. Estaremos en persona pronto”, afirmó.

Global Citizen en Twitter

Por su parte, la cantante Lady Gaga no dudó en pronunciarse en redes sociales sobre los logros de este espectáculo virtual.

“Estoy muy honrada de haber sido parte de este proyecto. Gracias Global Citizen, gracias OMS, te amo”, escribió la intérprete de “Born this way” en Twitter.

Además, en Instagram, la cantante hizo una transmisión en vivo para a sus seguidores minutos antes de aparecer en el show. A punto de llorar, ella declaró la felicidad que sentía al formar parte de un evento de esa magnitud. “Desde que era niña siempre quise hacer felices a las personas y no sabía por qué, pero creo que lo sé hoy”, señaló Gaga.

Recordemos que One World Together at Home contó con la participación de los Rolling Stones, Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Lizzo, Jimmy Fallon, Maluma, Jennifer Lopez, Idris Elba, David Beckham y más artistas.