La divertida forma en que Jack Black pidió a sus seguidores “aplanar la curva” [VIDEO]

Jack Black fue uno de los artistas invitados al concierto virtual One World: Together At Home, que busca recaudar dinero para equipar a los profesionales de salud del mundo.

El actor estuvo presente para sugerir a todos los espectadores que hagan ejercicio durante la cuarentena y causó risas al comparar su físico con la curva de contagios de coronavirus.

PUEDES VER One World Together At Home: revive los mejores momentos del concierto

El cómico empezó saludando a todos sus fans y los invitó a “aplanar la curva”; luego señaló su barriga y dijo “esa curva”, haciendo referencia a su peso.

Jack Black mostró la rutina de ejercicios que hace en su hogar durante el aislamiento social: planchas, abdominales y sentadillas. Además, enseñó que también brinca en una cama saltarina y baila.

El actor aprovechó el momento para mostrar que una de las actividades que lo relaja es nadar; por eso, aparece saltando a la piscina.

Jack Black hace divertido sketch para el show One World: Together At Home. Foto: Captura Global Citizen

Después se dirigió a la cocina vestido solo con una toalla envuelta en su cintura y comenzó a comer helado, mientras respondía algunas preguntas de sus fans.

Jack Black hace divertido sketch para el show One World: Together At Home. Foto: Captura Global Citizen

Las redes sociales no demoraron en comentar el divertido sketch del artista con el que muchos usuarios se sintieron identificados.

“Jack Black pasando la cuarentena me representa”, “Jack Black haciendo ejercicio era todo lo que necesita y no sabía”, escribieron los usuarios en Twitter.

One World: Together At Home también contó con la participación de cantantes de diversos géneros musicales.

Por ejemplo, Jennifer Lopez cantó “People” desde su casa y Taylor Swift sorprendió al interpretar un tema sobre la lucha de su mamá contra el cáncer.