Al actor de Broadway Nick Cordero le tuvieron que amputar la pierna derecha debido a complicaciones en su salud por el coronavirus, confirmó su esposa Amanda Kloots.

A través de Instagram, la entrenadora de los famosos, contó el último sábado por la noche que el intérprete de 41 años “salió del quirófano con vida y ahora irá a su habitación a descansar y recuperarse”.

Nick Cordero, actor de Brodway, sufre la amputación de una pierna por el coronavirus

El actor, que ha participado en obras de teatro como Bullets Over Broadway, Rock of Ages, Waitress y A Bronx Tale, había recibido anticoagulantes para disolver un coágulo en una de sus piernas, pero los doctores se vieron en la lamentable decisión de frenar el tratamiento para amputarle una de sus extremidades.

“Le dejamos de dar anticoagulantes, pero eso iba a causar coágulos en la pierna derecha, por lo que la pierna derecha será amputada hoy (sábado)”, explicó Amanda Kloots.

“Él está escuchando el apoyo, el amor y sus voces todos los días. Solo lo sé. ¡Gracias a Dios por cuidarlo y por los increíbles médicos y enfermeras del hospital”, señala en otra publicación la esposa de Nick Cordero.

“Salió del quirófano con vida y ahora irá a su habitación a descansar y recuperarse”, agregó.

Cabe mencionar que el actor ingresó a la unidad de cuidados intensivos en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles el 31 de marzo, y estaba con un ventilador e inconsciente desde que contrajo el coronavirus.

Nick Cordero, actor de Brodway, sufre la amputación de una pierna por el coronavirus

Amanda Kloots envió un comunicado para informar sobre el estado de su esposo. En aquel momento, la pareja del artista indicó que el intérprete fue ingresado al hospital por un cuadro severo de neumonía, pero siempre tuvo la duda que su delicado estado se debía al mortal virus, el cual fue confirmado al poco tiempo por ella misma en Instagram.

“Todos tratamos de mantenernos positivos y fuertes sabiendo que está en el mejor cuidado. Lo extraño terriblemente. No se me permite ir de visita, por supuesto, y no puedo hacer nada para ayudarlo. Nick también está asustado, esto ha ido de mal en peor”, escribió a principios de abril.