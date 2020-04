Luis Miguel Gallegos Basteri, o simplemente Luis Miguel, es uno de los cantantes mexicanos más importantes de las últimas décadas en toda Latinoamérica. ‘El Sol de México’ está de cumpleaños en plena cuarentena y hoy, domingo 19 de abril, llegará a los 50 años de edad. Aquí decidimos recordar los temas musicales más importantes y que ayudaron a poner su carrera artística en los más alto.

Luis Miguel, Culpable o no

Gracias a la serie de Netflix interpretada por Diego Boneta sobre la vida de Luis Miguel, ‘Culpable o no’ rompió récords de reproducción en Spotify durante el 2019. Este éxito de ‘Micky’ fue lanzado en 1988 junto al octavo álbum de su carrera, el cual estuvo bajo el sello WEA Latina.

Luis Miguel, La Incondicional

Otro de los temas clásicos de ‘El Sol de México’ que volvieron a ganar fama en los últimos meses por la serie de su vida en Netflix. ‘La Incondicional’ fue el tema más popular del álbum ‘Busca una mujer’, el cual fue estrenado en 1988. Este sencillo se convirtió en el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Tracks.

Luis Miguel, Ahora te puedes marchar

Otro de los grandes temas de la carrera musical de ‘Luismi’ fue el primer sencillo del disco ‘Soy como quiero ser’, el cual se lanzó en 1987. Este gran éxito del hijo de la desaparecida Marcela Basteri es la versión en castellano del tema ‘I only want to be with you’ de Dusty Springfield (1963).

Luis Miguel, Tengo todo excepto a ti

Este fue el primer sencillo del séptimo álbum de estudio de Luis Miguel titulado ’20 años’, el cual se estrenó en 1990. Esta canción es considerada como una de las más románticas del cantante mexicano; con ella, alcanzó el puesto número uno de la lista Billboard Hot Latin Songs.

Luis Miguel, Usted

Otro de los sencillos más populares de ‘Luismi’ y que pertenece a su disco ‘Romance’. Esta canción también estuvo durante muchos años en la lista Hot Latin Songs de Billboards.

Luis Miguel, Inolvidable

Esta es otra de las canciones más románticas de ‘El Sol de México’ y también estuvo incluida en su álbum ‘Romance’ de 1991. Fue escrita por Julio Gutiérrez y también integró la lista Billboard Top Latin Songs en Estados Unidos. Tuvo tanta acogida que revivió el género musical.