Leonard León teme estigma social tras sanar del coronavirus y pide alta por escrito

Leonard León afirma haberse recuperado totalmente tras haber contraido en Europa el coronavirus. Sin embargo, el cumbiambero confesó que se sentiría mucho más tranquilo si tuviera un documento que acredite que, efectivamente, ha superado esta enfermedad que azota al mundo entero.

En conversación con el diario El Comercio, Leonard León reveló cómo fue atendido y dado de alta por las autoridades sanitarias peruanas.

Leonard León contrajo coronavirus en Italia.

“Hace cinco días me dieron el alta por teléfono. Ya no tengo coronavirus. Sin embargo, estoy esperando que me den esta orden por escrito, lo necesito por ser un personaje público”, relató el polémico cumbiambero.

La razón de esto es porque no quiere que se generen estigmas en torno a su persona: “La gente no me va a creer si lo digo, hasta he recibido amenazas, en el condominio donde vivo tienen mucho miedo. Por eso, quiero un documento que certifique que estoy bien”.

Leonard León insiste en este punto y relata que se ha comunicado con las entidades respectivas para solicitar dicho documento: “He llamado para decir que necesito el alta por escrito. Me dieron un correo al que escribí, pero no obtuve respuesta alguna”. Ante esto agrega: “Estoy pensando en hacer la prueba de forma particular”.

La difícil situación que vivió Leonard León tras contraer la COVID-19 y el estigma que padeció lo llevó a reflexionar sobre su condición: “Ahora entiendo que todos somos vulnerables. Antes de contraer esta enfermedad decía ‘soy fuerte, no me va a pasar nada’, pero me equivoqué”.

A pesar de esto, el exnovio de Karla Tarazona relató que, en su caso particular, solo presentó molestias como fiebre, malestar de cuerpo y tos: “No tengo otras enfermedades que puedan agravar la situación. No soy hipertenso, no sufro de diabetes, tampoco obesidad”.

Finalmente, Leonard León habló sobre el duro año que le tocará vivir a los artistas, luego que el Gobierno peruano anunciara la paralización de todo tipo de actividad artística y cultural en 2020: “Será difícil para los artistas porque no vamos a poder trabajar. Pienso que tenemos que unirnos y vamos a tener que reinventarnos”.