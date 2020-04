Lady Gaga fue una de las organizadoras del concierto virtual One world together at home. En este evento se dieron cita diversos artistas, entre ellos, Billie Joe Armstrong de la banda Green Day.

Cuando fue su turno, el rockero no dudó en tomar su guitarra e interpretar una de las canciones más populares de la agrupación, lo que terminó por conmover a Gaga, quien empezó a llorar mientras lo escuchaba.

Mientras Armstrong cantaba “Wake me up when september ends”, la también actriz rompió en llanto, lo que fue visto a través de sus redes sociales.

Billie Joe Armstrong

Además, Gaga atinó a decir que la canción de Green Day es “hermosa”, mientras veía fotos de diversos lugares alrededor del mundo sin gente por el aislamiento social establecido a nivel mundial.

Ella se encontraba al lado de su actual pareja, Michael Polanski, quien trataba de consolarla abrazándola, para, posteriormente, darle un beso en la frente al momento que ella se recostaba en su hombro.

Michael Polansky y Lady Gaga

Minutos después, la cantante realizó una transmisión en vivo en Instagram, en donde compartió la felicidad que sentía al ser una de las organizadoras del One world together at home.

“Desde que era niña siempre quise hacer felices a las personas y no sabía por qué, pero creo que lo sé hoy”, señaló Gaga.

Debido a este evento, las organizaciones Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS) pudieron recaudar más de 127 millones (127.900.000) de dólares. Este dinero estará destinado a ayudar a los profesionales de la salud de todo el mundo que se encuentran enfrentando al coronavirus.