Kourtney Kardashian llegó a los 41 años el último sábado 18 de abril. La famosa empresaria tuvo un cumpleaños diferente debido a la cuarentena.

La hermana mayor de Kim Kardashian pasó su día junto a sus tres menores hijos en casa. Sin embargo, su familia y amigos no podían dejarla sola en esta fecha tan especial y se las ingeniaron para acompañarla.

Kourtney Kardashian, Kim Kardashian

Resulta que a Khloé Kardashian se le ocurrió organizar una fiesta sorpresa. La celebración consistía en que cada uno tenía que pasar frente a la residencia de Kourtney en autos, con globos, pancartas y música.

Para esta iniciativa se unió Kim Kardashian, Kendall Jenner, algunos familiares más y amigos. De esta manera se formó una especie de caravana en la residencia de la modelo ubicada en Calabazas, California.

En algunos videos se vio cómo Kourtney Kardahian, quien renunció al reality Keeping up with the Kardashian tras una fuerte pelea con Kim, salió sorprendida de su casa y en compañía de sus hijos. Además, se pudo ver a sus hermanas tomándose fotos, pero a la distancia y respetando el aislamiento social.

Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kendall Jenner

“Supongo que tienes que hacer lo que tienes que hacer para celebrar tu cumpleaños cuando estás en cuarentena”, escribió una cuenta de Instagram dedicada a la famosa familia.

Kim Kardashian le dedica tierno mensaje a Kourtney Kardashian

Kim Kardashian dejó en el olvido la fuerte pelea que protagonizó con Kourtney. La esposa de Kanye West le dedicó a su hermana un emotivo mensaje por su cumpleaños número 41.

“¡Feliz cumpleaños! Amo tu fuerte voluntad de hacer lo que sea que haga feliz a tu alma, el amor que tienes por tus hijos y por ser la mejor hermana mayor. No podría estar más agradecida por nuestros recuerdos juntas. Empacas un puñetazo que te quiero mucho y no puedo esperar que todo termine para que podamos celebrar juntos”, escribió en Instagram.