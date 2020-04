Khloé Kardashian se encuentra pasando la cuarentena junto a su pequeña hija True y su expareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

La hermana de Kim Kardashian quiere llevar la fiesta en paz con el padre de su pequeña tras las reiteradas infidelidades por parte del deportista, quien incluso la engañó con la mejor amiga de Kylie Jenner, lo que ocasionó la ruptura oficial en enero del 2019.

Khloé Kardashian planearía tener otro hijo con su expareja Tristan Thompson

A pesar de todo el dolor que sintió Khloé Kardashian por la deslealtad de Tristan Thompson; ella dejó atrás el rencor por el bienestar de su hija de dos años.

En el último episodio de Keeping up with the Kardashians, la empresaria de 35 años señaló que por el momento no quiere tener más hijos y por tal razón congelará sus óvulos.

Sin embargo, esta decisión no sería de todo aceptada por Tristan Thompson, quien, en un adelanto del reality, propuso a la modelo tener otro bebé para que acompañe a True.

Khloé Kardashian no descartó del todo la idea, lo que provocó dudas sobre la llegada de un miembro más a la familia de la celebridad.

"Puede que recurra a embriones externos para darle un hermanito o hermanita a True. O puede que tome prestado algo de esperma tuyo, ya veremos lo que hacemos. Eso ya será en otro episodio", indicó la empresaria.

Khloé Kardashian no quiere tener novio

Durante una conversación entre Khloé Kardashian y Kris Jenner, esta última le propuso a su hija que empezara a salir con chicos. No obstante, la celebridad señaló que por el momento no esta interesada en tener pareja.

“Tengo amigos que me dicen: ‘Quiero presentarte a alguien’ y simplemente eso no me importa (...) Estoy concentrada en mí y en True. Eso es lo que hago. ¿Quién sabe?, quizás nunca vuelva a salir con nadie más”.