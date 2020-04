Juliana Oxenford goza de la preferencia de la audiencia peruana en el horario de las 7 de la noche con su programa en ATV. La periodista lleva inmersa muchos años en el mundo de la televisión, pero no por ello ha dejado de señalar que dentro de dicho medio existe mucha hipocresía.

En una entrevista para el diario Trome, Juliana Oxenford estaba hablando sobre su relación con Magaly Medina, con la que, a pesar de llevarse bien, reconoció que no se han frecuentado lo suficiente para afirmar que tienen una amistad.

“Ella es de las personas que te dicen las cosas en la cara”, dijo la periodista: “Cero hipocresía. Eso es algo que valoro mucho porque la televisión tiene gente muy hipócrita y ‘puñalera’. No me puedo quejar de los grandes amigos que tengo en este medio: Mónica Delta, Giovanna Díaz y otras personas que no son íntimas, pero a las cuales respeto mucho y siempre hay amabilidad”.

Al ser consultada sobre el éxito que tiene con su programa en ATV en el horario de las 7 de la noche, la periodista se mostró muy satisfecha con el trabajo que están realizando ella y su equipo.

“Estoy contenta por liderar todos los días el prime-time con un programa periodístico. Eso era algo impensable, más aun en un canal acostumbrado al entretenimiento”, y agregó: “es lo que quería hacer, crear contenidos de acuerdo a mi mirada con entrevistas y comentarios de opinión”.

Acto seguido, Juliana Oxenford recordó su video en el balcón donde, una vez culminada su interpretación de un tema musical agradeció a Viña del Mar. La periodista confesó que se divirtió mucho haciéndolo, pero no está segura si lo repetiría.

Cuando le comentaron que Magaly Medina reaccionó a este video asegurando que, por ese tipo de cosas, quiere a “esa loca”, Juliana Oxenford comentó lo siguiente de la popular ‘Urraca’.

“Es súper buena onda, honesta, te dice las cosas en la cara. Me trató con mucho cariño desde que entré al canal y con mucho respeto”.

“En Latina coincidimos y hablábamos de vez en cuando. No nos vemos mucho porque cada una está en lo suyo, pero cuando nos cruzamos es muy amorosa”, detalló la periodista sobre su relación con la presentadora de Magaly TV La Firme.