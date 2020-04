Juan de Dios Pantoja no esperó más y salió a responder sobre el video íntimo al que fue vinculado recientemente y que confirmaría la infidelidad del youtuber a su actual esposa Kimberly Loaiza. El joven afirmó que querían “acabarlo”.

“Yo no soy ese tipo. El video que subieron lo acercaron mucho para que no se le vean los tatuajes y piensen que soy yo. Qué gente tan maldita. Anhelan acabarme con todas sus fuerzas...”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

JD Pantoja niega posibilidad de video íntimo con otro varón

El joven ya había respondido en sus redes sociales negando la posibilidad de que se apareciera en un video íntimo junto a otra persona de su mismo sexo. Además, anticipó a sus seguidores que hablaría de esta situación en su nueva publicación.

“Oigan no j***n jaja nunca verán un video mio con un hombre tampoco se mamen sacando videos de otros weyes y suponiendo que soy yo. Mañana seguramente sabran muchas cosas más en mi video, espérenlo antes de creer tanta mamada”, dijo.

Video íntimo de Juan de Dios Pantoja

El youtuber fue vinculado a un video en el que presuntamente aparece realizando actos sexuales con una persona que no es su esposa. El problema se hizo mucho más grande cuando una mujer salió a hablar acerca de un material íntimo viralizado en las redes sociales.

Ella publicó una historia en Instagram en donde se afirmaba que le dio su confianza a Juan de Dios Pantoja para grabar un video, por lo que se arrepentía, pues ahora muchas personas podrían ver las imágenes. Por otro lado, le pidió disculpas a Kimberly Loaiza.

“Yo confié en ti cuando te permití grabar ese video y ahora todo el mundo lo está viendo, me siento violentada y ataca. He borrado todos mis post por miedo a que me ataquen, por favor, te pido que te encargues de borrar todo, es todo lo que te pido y Kimberly te pido un millón de disculpas”, escribió.

Lizbeth Rodríguez acusa a Juan de Dios Pantoja

Lizbeth Rodríguez, integrante del canal Badabum, fue la primera en denunciar la presunta infidelidad de JD Pantoja. La mujer aseguró conocer detalles de la vida íntima del youtuber. Ella afirmó sin vacilar que el joven de 24 años habría mantenido una relación con el fotógrafo Kevin Achutegui.

La ‘Chica Badabum’ confrontó a JD Pantoja en una conversación virtual. Mientras él negaba saber de lo que hablaba, ella afirmó lo siguiente: “Te recuerdo que tenías fotos de menores de edad”. Aprovechó para recordarle a la supuesta relación con Achutegui.