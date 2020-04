El youtuber Juan de Dios Pantoja se ha convertido en tendencia en todo México y demás países por la filtración del video íntimo en el que se alega que habría sido infiel a su esposa, Kimberly Loaiza. Debido a esto, decidió aclarar todos las acusaciones en su contra a través de su cuenta de YouTube.

A penas a unas horas de su publicación, el video de de 23 minutos ya cuenta con más de 2.700 visualizaciones. En él, el chico Badabun inició pidiendo disculpas públicas con la madre de su hija, su familia y sus seguidores por los problemas que les ha causado.

“Es algo que me duele porque ustedes saben que la amo a pesar de que he sido un patán, me he equivocado y hecho estupideces de las cuales me arrepiento. Y este video no lo hago para victimizarme, no me van a ver llorar”, expresó el popular youtuber.

Además, agregó que Kimberly Loaiza ya conocía esta faceta de él y que el pasado de ambos es muy diferente. Una situación que ya había generado problemas en su relación, pero que lograron superar con honestidad y confianza.

“Kimberly tiene un pasado tan limpio a comparación del mío tan sucio. Yo sé perfectamente que no merezco a esa mujer, sé perfectamente que es mucho más de lo que yo soy”, continuó.

Juan de Dios Pantoja: “Yo no tengo a Kimberly Loaiza amarrada”

Juan de Dios Pantoja salió en defensa de su esposa y aclaró que Kimberly Loaiza no presuma ser una mujer empoderada en las redes sociales, no significa que esto no sea verdad.

“¿Ustedes creen que si Kimberly no se sintiera augusto conmigo, no se hubiera ido hace tiempo? No me explico que creen porque ella es incluso una influencer mucho más importante que yo en el medio", sentenció.

También desmintió que sea él la razón de que la artista no trabaje con otros hombres para sus videos musicales y que todas las decisiones en su carrera han sido tomadas únicamente por ella.

JD Pantoja califica de “bajo” el accionar de Lizbeth Rodríguez

Juan de Dios Pantoja no se contuvo al hablar sobre la conductora de ‘Exponiendo Infieles’ en Badabun, ya que considera que la forma de actuar de Lizbeth Rodríguez fue totalmente “baja” e injusta.

“Cómo una mujer que navega con la bandera y que apoya el movimiento de la mujer puede ocasionar tantos problemas en una familia. Ella no se tentó el corazón al mentir sobre Kevin y yo", arremetió el youtuber.

De acuerdo al joven de 24 años, la influencer utilizó a personas que trabajan en su actual programa para fabricar toda esta mentira y, además, reveló que las conversaciones publicadas en las redes sociales son “pura edición”.

“Sé que los puede envolvier con su actuación porque, para acabarla, estudió actuación y obviamente está ejerciendo su carrera con sus mentiras y engañándolos a ustedes", finalizó.

Juan de Dios Pantoja niega ser gay

El chico Badabun, en su publicación de YouTube, se refirió al supuesto vídeo íntimo en el que aparece con un hombre para negar de manera categórica que sienta alguna atracción por hombres.

“Yo no tengo nada en contra de los gays, pero no soy gay, no soy homosexual y no me gustan los hombres. Si me gustaran, sería el momento perfecto para decirlo", afirmó el joven youtuber.

Además, agregó que, de serlo, no tendría ningún problema en admitir sus preferencias y que duda que este tipo de secretos puedan permanecer ocultos por mucho tiempo en el medio en que se desenvuelve.