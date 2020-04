Gisela Valcárcel: “He aprendido atener paciencia”

La entrevista se postergó hasta en dos oportunidades por el horario, pero, finalmente, mi teléfono sonó a las 2 de la tarde. Al otro lado del auricular, un amistoso ‘Hola’ inicia la conversación. Es Gisela Valcárcel que saluda desde la intimidad de su departamento, haciéndome recordar el tiempo en el que era la reina del mediodía y cogía el teléfono en el set de televisión para llamar a las amas de casa. Ahora se le escucha como una de sus ‘señitos’, relajada y pausada, distinta a la mujer acelerada que estamos acostumbrados a escuchar.

¿Estás sola en casa?

Estoy con dos personas, una de ellas, que me ayuda. Pero está bien, yo estoy muy acostumbrada a vivir sola. Además, estoy hablando con muchas personas a las que todo esto les está haciendo daño, que se sienten ahogadas.

¿Y cómo manejas tú esta cuarentena?

Sin querer entrar en detalles, esta cuarentena me ha tocado cuando tengo una persona delicada de salud a mi cargo y estoy todo el día viéndola. Ahora mis manos son necesarias, mi tiempo, mis mañanas, mis madrugadas. Esto me ha hecho entender que siempre estamos en el momento que debemos y no voy a luchar contra esto. Al principio tenía un poco de temor por mi mamá porque tiene 87 años, pero mi confianza en Dios aumenta cada día más, porque la voy viendo por video. Y si mañana no la vuelvo a ver, o si yo me voy, nos hemos amado y eso está bien.

¿Cuáles son las lecciones que le está dando esta pandemia a Gisela Valcárcel?

Aprender a tener paciencia, no la tenía. En mi trabajo todo era ‘para hoy’, incluso, como broma decíamos ‘es para ayer’. Lo que es yo, ni de broma vuelvo a decir una cosa así. En muchas ocasiones he querido que las cosas se den de un modo cuando están destinadas a que se den de otro. El virus me ha enseñado a aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y lo más importante, que no vuelvo a trabajar tanto.

¿En serio? ¿Por qué?

Porque yo también me necesitaba. Hace rato no estaba leyendo, que no me daba el gusto de ver un buen concierto (Andrea Bocelli en Milán). Hablaba todo rápido para que se hagan las cosas rápido y ahora que he vuelto al paso a paso, lo estoy disfrutando muchísimo. En esta etapa de mi vida me toca potenciar a la familia, y ahora que estoy sola, lo que más quiero es volver a abrazar a los míos. Me he dado cuenta que no tengo que ganarle a nadie, que todo está bien.

Esto nos cambiará como seres humanos, pero también la vida laboral. De hecho, el rubro del entretenimiento será el más golpeado. Tú que eres una mujer con muchos años de experiencia en la televisión ¿crees que la TV volverá a ser la misma? ¿Cómo ves su futuro después del Covid-19?

Creo que este año va a ser muy duro porque la TV necesita de ingresos para producir, no es que se prendan las cámaras y ya. Creo que va a haber muchos artistas sin poder hacer nada. En televisión haremos lo que se debe: abaratar todos los costos posibles…

Esto tendrá un costo social.

Sí, uno muy fuerte, pero no queda de otra. El otro día hablaba con mi productor y le decía que si nos tenemos que bajar el sueldo lo hacíamos para que todos tengan. Tengo a gente que con dos o tres hijos, estaba esperando que empiece el show en abril. Entonces, obviamente, nos tendremos que unir y hacer algo, algún invento. Yo soy una persona acostumbrada a las crisis, vengo de un lugar muy pobre, soy ahorrativa y sé vender paltas (risas).

De cualquier forma, eres privilegiada por tener un pan para comer y un techo, algo que la gran mayoría no tiene en este tiempo tan difícil…

Y hay que ayudar a esa gente, porque ¿sabes? es muy fácil decir no hay y cortarlo todo. No estoy de acuerdo con los empresarios que dicen ‘a mí me tiene que ingresar para poder contratar’, ¿pero acaso todos los años no ahorraste? Las empresas no ganamos lo que gana el empleado, tenemos que buscar la manera, nos toca ver cómo los ayudamos.

¿Y qué hacer para mitigar la ansiedad?

La desesperación vive en nuestra cabeza, pero tenemos que tomar el control. En mi caso, estoy leyendo, mis nietas construyen rompecabezas y así cada familia. El otro día encontré fotos de mi mamá. Tengo fotos con el planeta, desde Chayanne bien abrazados en una fiesta; Ricardo Montaner dándome de comer, Guillermo Dávila, Thalia, en fin. He encontrado una de mi matrimonio con Roberto (Martínez) que la voy a publicar. He encontrado de todo y muy lindo así que voy a compartir recuerdos.

¿Y has escrito algo?

Algunas cosas, pero son como frases de lo que he ido aprendiendo día a día y todas tienen que ver con el tema de esperar. A veces deseamos cosas que no tenemos y nos perdemos el instante y no quiero volverme a perder ningún instante en mi vida.