La presentadora de televisión Gisela Valcárcel realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Mediante el video, la popular ‘Señito’ se preguntó por qué algunas personas siguen a influencers que les hacen daño.

Gisela Valcarcel realizó una transmisión en vivo vía Instagram. Foto: Instagram.

Gisela Valcárcel aconsejó a sus seguidores no seguir a personas que pueden lastimarlos, a través de redes sociales.

“No sigas a alguien que te hace daño a ti. Porque si algo me hace mal no la sigo. La paz para mí no tiene precio”, declaró.

Además, contó que recientemente vio el perfil de una artista a quien muchos usuarios criticaban y ella no entendía por qué seguían a una persona si les hacía daño.

Por otro lado, la artista recordó que extraña mucho trabajar y compartir con su público en su programa de televisión. Sin embargo, acotó que puede seguir en contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Gisela Valcárcel comparte mensaje de reflexión

Gisela Valcárcel publicó un mensaje de reflexión con sus seguidores sobre la situación actual del país por la pandemia de coronavirus.

Publicación de Gisela Valcárcel Foto: captura

“Vivir el ahora sin preocuparte mucho por el futuro, es la forma. No digo que no planifiques, pero quiero invitarte a vivir confiado, solo tenemos este día. Es lo único real y si ahora te pones a pensar qué pasará contigo y tu familia en junio, quizá entre confusión y el desánimo a tu vida”, escribió.